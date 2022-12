Published: 17 Dec 2022 11 AM Updated: 17 Dec 2022 11 AM Wrong Shade Lipstick வாங்கிட்டா இப்படி கூட Use பண்ணலாமா? - Actress Swetha's Beauty Hacks | Makeup பிரியங்கா.ப சு.சூர்யா கோமதி

Here in this video serial Actress Swetha Subramanian Shares her day to day beauty hacks with us. She shares hack for oily skin & hair. She also tells a super hack to follow when you wear heavy earrings.