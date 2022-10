Published: 03 Oct 2022 1 PM Updated: 03 Oct 2022 1 PM "Pimple வந்தா இத கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது!" - Dr. Poornima Explains | 10 Common Skin Care Mistakes பிரியங்கா.ப ஆர்.வைதேகி

Here in this video dermatologist Poornima tells about 10 common mistakes one should not do in skin care. she also gives a basic a skin and hair routine for us to follow.