Published: 09 Jun 2022 8 AM Updated: 09 Jun 2022 8 AM முன் நெற்றியில் முடி வளர இந்த Oil Use பண்ணுங்க! | Best Hairfall Control Oil | Vasundhara Tips பிரியங்கா.ப சு.சூர்யா கோமதி

Here in this video beauty therapist vasundhara comes up with a home remedy to stop hairfall in the forehead. this is a problem faced by many people today. try this remedy and grow back your hair!