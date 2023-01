Published: 21 Jan 2023 12 PM Updated: 21 Jan 2023 12 PM Hair Fall-ஐ தடுக்க இந்த 4 Oils-அ கலந்து Use பண்ணுங்க! Proper Hair Oiling Routine | Vasundhara Tips பிரியங்கா.ப பா.ரமேஷ் கண்ணன்

Here in this video beauty therapist vasundhara tells the difference between hair serum and hair oil. she shows us how to use serum and how to apply hair oil effectively to reduce hairfall and get long, shiny hair.