Published: 17 Aug 2022 4 PM Updated: 17 Aug 2022 4 PM 😮இந்த ஒரே Tablet-ல Skin நல்லா Bright ஆகிடும்! - Spirulina Face Pack For Glowing & Even Toned Skin வெ.அன்பரசி பிரியங்கா.ப

Here in this video beauty therapist vasundhara gives an excellent remedy to brighten skin and remove dark spots. she tells about the benefits of spirulina. she makes it as a peel off mask and shows the visible instant results.