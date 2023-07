Published: 01 Jul 2023 2 PM Updated: 01 Jul 2023 2 PM முடி அடர்த்தியா வளர இந்த ஒரு Powder போதும்! Vasundhara Tips | Homemade Herbal Hair Wash Powder ப.பிரியங்கா

Here in this video Beautician Vasundhara Gives a 5 in 1 Miracle Hair Wash Powder that can be used as both hair wash and a hair pack. This powder promotes hair growth, reduces grey hair, dandruff, hairfall and it also has cooling properties.