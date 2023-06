Published: 09 Jun 2023 11 AM Updated: 09 Jun 2023 11 AM

2023 உலக அழகி போட்டி; 27 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் இந்தியாவில்!

உலக அழகி போட்டியில் கலந்து கொள்ள சுமார் 130 நாடுகளில் இருந்து போட்டியாளர்கள் வருவர். ஒரு மாதம் வரை இந்த போட்டிகள் நடைபெறும்.

