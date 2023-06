Published: 29 Jun 2023 11 AM Updated: 29 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நீங்களும் அழகுக்கலை நிபுணர் ஆகலாம்... கனவுகளுக்கு கைகொடுக்கும் பியூட்டி கோர்ஸ்!

அழகுக்கலை செய்வதற்கு படிப்பு தேவையா என நினைக்கலாம். விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கேற்ப, அழகுத்துறையிலும் எண்ணற்ற அறிவியல் உபகரணங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் என அனைத்தும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.