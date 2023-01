ஆல் இந்தியா ட்ரிப் | 10,000 கிமீ | 45 நாட்கள் | 30 நகரங்கள் | 10,000 பைக்கர்கள்!

ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் ஒரு நிறம் உண்டு. ஒரு சுவை உண்டு. நமக்கு இட்லி சாம்பார் போல, டெல்லியில் ஆலு பரோட்டாவும் சப்ஜியும். சப்ஜியாக தயிர், ஊறுகாய் இப்படி எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பிற்பகலுக்குக்கூட ரொட்டி, நாண்-தான். ஊர்ல நல்லா குழைஞ்ச சாதமும் ரசமும் சாப்பிட்ட நான் இங்க வந்து… என வசனமெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது. கிடைப்பதைச் சாப்பிடத்தான் வேண்டும்.

`பெட்ரோல் விற்கிற விலையில் வெறும் பைக்கர்களைச் சந்திக்க இவ்வளவு பெரிய பயணமா?’ எனக் கேட்டால் அது மட்டும் கிடையாது. இந்தப் பயணத்திற்கு என்று ஒரு நோக்கம் உண்டு. பெரும்பாலான சாலை விபத்துகள் போதைப்பொருள் எடுத்துக் கொண்டு வண்டி ஓட்டுவதால் நடக்கின்றன. இது குறித்து விழிப்புஉணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் `Say No to Drugs, Say Yes to Motorcycle’ என்கிற வாசகத்தைப் போகும் இடமெல்லாம் எடுத்துச் சென்றோம். அந்தந்த நகரங்களில் இருக்கும் பைக்கர்களுக்குப் போதைப்பொருட்கள் எடுப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகளையும், அதற்கு மாற்றாக மோட்டார் சைக்கிள் மீது உங்கள் மோகத்தை காட்டுங்கள் எனவும் அறிவுறுத்தினோம்.