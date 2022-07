Published: 04 Jul 2022 7 PM Updated: 04 Jul 2022 7 PM `இந்த மாதிரி Dress பண்ணினா ஸ்லிம்மா தெரியலாம்!’ Styling Tips For Plus Size Women | Chubby Girls பிரியங்கா.ப சு.சூர்யா கோமதி

Here in this video Designer Sindhu shares very useful tips to chubby and plus size women on how to look slim by proper styling. She talks about the materials, colours, and types of clothes one should choose to look slim and fit.