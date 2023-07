Published: 05 Jul 2023 11 AM Updated: 05 Jul 2023 11 AM

95 வயது பாட்டிக்கு மேக்கப் ஆசை, `வெஸ்டர்ன் மேரி’ ஆக்கிய பேத்தி; வைரலான வீடியோ!

"என்னைப்போன்ற வயதானவர்கள் நிறைய பேர் இதுபோன்ற ஆசைகளை மனதில் வைத்துக்கொண்டு வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பேரப்பிள்ளைகள் இதுபோன்று நிறைவேற்றிக் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்" என்கிறார் 95 வயதான மேரி பாட்டி.