Published: 01 Mar 2023 7 AM Updated: 01 Mar 2023 7 AM

அரிசி களைந்த தண்ணீர், பாதாம் ஆயில்.. முகத்தை பளிச் என்று மினுங்கவைக்கும் கொரியன் பியூட்டி டிப்ஸ்!

அரிசியைக் குழைய வேகவைத்து, கஞ்சி மாதிரி மாற்றி, ஃபேஸ் பேக்காக போட்டுக்கொள்கிறார்கள். அரிசி சருமத்தை சுத்தமாக்கும்; இறுக்கமாக்கும்; மென்மையாக்கும்; நிறத்தைக் கூட்டும்; வழுவழுப்பாகவும் ஆக்கும். மொத்தத்தில் சரும அழகில் உங்களை அரசியாக்கும் அரிசி.