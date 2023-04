Published: Just Now Updated: Just Now

How To: Pre Pleat செய்த புடவையை அணிவது எப்படி? | How to Wear A Pre Pleated Saree?

சட்டென நிகழ்வுக்கோ, விழாவுக்கோ கிளம்புவதென்றால், உடனடியாக புடவையை அணிவதற்கு சிரமப்பட்டு கொண்டு, ஆடைத் தேர்வில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துவிடும் சூழ்நிலையும் ஏற்படுகிறது. இதற்கு புடவையை pre pleat செய்து வைப்பது நல்ல பலனை அளிக்கும்.

fashion Pleated Saree