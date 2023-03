``பொண்ணு ரெடியா?'' - 90ஸ் பெண்ணின் கல்யாண வைபவம் -3 | My Vikatan | My Vikatan

Published: 14 Mar 2023 11 AM Updated: 14 Mar 2023 11 AM

``பொண்ணு ரெடியா?'' - 90ஸ் பெண்ணின் கல்யாண வைபவம் -3

இரவு உறங்கவே 12 மணிக்கு மேல் ஆனது. சரி தெளிவாகத் தானே இருக்கிறேன், போதும் உறக்கம் குளித்து முடித்து விட்டு வந்தேன். 3 மணிக்கு வைத்திருந்த அலாரம் அடித்ததது. என் அக்கா அந்த சத்தத்தை கேட்டு எழுந்தாள்.

