Published: 17 Apr 2023 11 AM Updated: 17 Apr 2023 11 AM

9 வருட கனவு... 2023 `மிஸ் இந்தியா' பட்டத்தை வென்ற நந்தினி குப்தா!

நந்தினி குப்தா தன்னுடைய 10 வயதில் இருந்தே மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வெல்வது குறித்து கனவு கண்டிருக்கிறார்.