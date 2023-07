Published: 29 Jul 2023 3 PM Updated: 29 Jul 2023 3 PM Iron Box-ஏ இல்லாம Saree Pre-Pleat பண்ணலாம்! Easy Saree Pre Pleating Tips & Tricks For Beginners ப.பிரியங்கா ஆ.முத்துக்குமார்

Discover the ultimate technique to achieve flawless saree pre-pleating and folding without the need for an iron box! Join Saree Drapist Swathi in this quick and easy tutorial where she shares her expert tips to create perfect pleats effortlessly.