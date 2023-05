Published: 31 May 2023 6 PM Updated: 31 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஒரு மணிநேரத்தில் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கும் பெண்: கோடீஸ்வரர் குழந்தைகளைப் பார்த்துக்கொள்வதே வேலை!

வருடத்தின் முதல் இரண்டு மாதங்களில், குழந்தையைப் பராமரிக்கும் வேலையைப் பார்த்தால் போதும், வருடம் முழுவதும் எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும்.

fashion Nanny (Representational Image) ( Pixabay )