மாஞ்சோலை: தொழிலாளர்களின் மகப்பேறு கால சிரமம்; எஸ்டேட் காப்பகம்|1349/2 எனும் நான்|பகுதி-17

Published: 05 Jul 2023 6 AM Updated: 05 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

மகப்பேறு காலத்தில் சலுகைகள் பல நடைமுறையில் இருந்தாலும், அவைகளை அனுபவிக்க அவ்வப்போதைய எஸ்டேட் மேலாளர் / காட்டு அதிகாரிகளின் கரிசனம் தேவையாக இருந்தது.