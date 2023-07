Published: 12 Jul 2023 9 AM Updated: 12 Jul 2023 9 AM

மாஞ்சோலை: `ஆசிரியர்கள் அம்மாக்களான தருணங்கள்!' எஸ்டேட் பள்ளியின் கதை |1349/2 எனும் நான்|பகுதி-18

எஸ்டேட் வேலையின் இன்னல்களில் இருந்து வெளியேறி கௌரவமான வாழ்வுக்குள் நுழையும் பாதையை உருவாக்கித் தந்தவை நிச்சயமாய் இந்த பள்ளிக்கூடங்களும், அங்கிருந்த ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பும்தான்.