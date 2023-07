மாஞ்சோலை: குழந்தைகள் கூலிகள் ஆக்கப்பட்ட `அரை ரேட்' கதை! 1349/2 எனும் நான்|பகுதி-19

Published: 19 Jul 2023 11 AM Updated: 19 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

அரை ரேட் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்களின் கைகளில் பணம் புரள்வதைக் கண்டு அதில் மயங்கிய, பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர்கள் சிலரும் படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு அரை ரேட் வேலைக்குச் சேர ஆரம்பித்தார்கள்.