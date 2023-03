மாஞ்சோலை : `கூலி 2 ரூபாய்; அபராதம் 200 ரூபாய்' - 1349/2 எனும் நான்|பகுதி -3

Published: 29 Mar 2023 10 AM Updated: 29 Mar 2023 10 AM

இரண்டு மாதத்துக்கு ஒருமுறை ஊருக்குத் திரும்பலாம் என்று எஸ்டேட்டுக்குப் போனவர்கள் ஆயுசு முழுக்க அங்கேயே வாழ்ந்து, அங்கேயே மாண்டும் போனார்கள்.