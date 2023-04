மாஞ்சோலை: `கணுக்கால் நரம்பு அறுப்பு; 7 நாள் சிறை' கொடூர தண்டனைகள்! - 1349/2 எனும் நான் | பகுதி - 4

Published: 05 Apr 2023 10 AM Updated: 05 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பாதுகாப்பு வளையத்தையும் மீறி காட்டிலிருந்து தப்பித்த சிலரை பிடித்துவந்து, அவர்களால் எளிதில் ஓட இயலாத அளவுக்கு அவர்களின் ஏதாவதொரு கணுக்கால் நரம்பினை அறுத்து விடுவார்கள்