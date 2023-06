Published: Just Now Updated: Just Now

Amazon: அடர்ந்த வனத்தில் 40 நாள்கள் தவிப்பு; உயிரிழந்த தாய்.. 3 குழந்தைகளுக்கு அன்னையாக மாறிய அக்கா!

பாம்புகள், வேட்டை விலங்குகள் வாழும் அந்தக் காட்டுப் பகுதியில் குழந்தைகளின் கால்தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதையடுத்து, போலீஸாரும், பொதுமக்களும் தீவிரமாக தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

Features Amazon : உயிருடன் மீட்கப்பட்ட 4 குழந்தைகள்