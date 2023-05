Published: 12 May 2023 3 PM Updated: 12 May 2023 3 PM

`நாங்கள் இனி ஒருபோதும் அடிமைகளில்லை!' - முதல் தலைமுறையாக பள்ளி சென்று +2 வில் வென்ற மாணவர்கள்!

`கொத்தடிமை' முறையின் கொடூரச் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்து, மீட்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைப் பெரும்பாடுபட்டு, படிக்கவைத்து `முதல் தலைமுறை பட்டதாரி கனவுக்கு' முன்னெடுப்பாய் ப்ளஸ் டூ தேர்வில் வெற்றிபெறச் செய்திருக்கின்றனர்.