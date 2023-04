Published: Just Now Updated: Just Now

"என் 10 வருடச் சேமிப்பை வேலை இழந்த கலைஞர்களுக்கு வழங்கினேன்"- சிறந்த திருநங்கை விருது பெற்ற ஐஸ்வர்யா

"கடந்த ஏழு வருடங்களாக, வீட்டிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டு, படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமுள்ள திருநங்கைகளைத் தத்தெடுத்து, அவர்களுக்குப் பாடப் புத்தகங்கள் வாங்கிக் கொடுப்பது, தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்துவது, ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிக் கொடுப்பது போன்ற உதவிகளைச் செய்தேன்." - ஐஸ்வர்யா

