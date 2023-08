Published: Just Now Updated: Just Now

அரியவகை நோய்; தேவை ரூ.17.5 கோடி மதிப்புள்ள ஊசி... உதவிக்கு காத்திருக்கும் ஒரு வயதுக் குழந்தை!

``என் குழந்தைக்கு Spinal Muscular Atrophy (SMA Type 2)ங்கிற அரிய மரபணு நோய் இருக்கிறது தெரியவந்துச்சு. அதனால, என் குழந்தையோட முதுகெலும்பு, தசைப்பகுதி எல்லாம் சுத்தமா வலுவில்லாம போயிடும்" - குழந்தையின் தந்தை.