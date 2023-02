Published: 26 Feb 2023 11 AM Updated: 26 Feb 2023 11 AM

"நரபலியிலிருந்து என்னை பெரியார் மண்தான் காப்பாத்தியிருக்கு; இனிமே நான், என்…" – ஷாலினி சர்மா பேட்டி

"நரபலி குற்றத்திலிருந்து தப்பிக்கத்தான் நான் காதலிக்கிறேன்னு சித்தி பொய் சொல்றாங்க. என் தம்பியை நரபலி கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடிநாள் நைட்டு என்னைத்தான்…” – தமிழகம் தப்பி வந்த ஷாலினி சர்மா பேட்டி