Published: 11 Aug 2023 8 AM Updated: 11 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

"நான் சார்பட்டா பாக்சர்; ஒரு அடியாவது திருப்பி அடிப்பேன்!"- கடைசி தலைமுறை ரிக்‌ஷாகாரரின் நேர்காணல்

பல பிரபலங்களும் கூட எங்க ரிக்‌ஷாவுல போயிருக்காங்க. அன்னை தெரசா சென்னைக்கு வந்தப்ப, என் ரிக்‌ஷால உக்கார வெச்சுத்தான் கூட்டிட்டு போனேன்.