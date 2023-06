Published: 15 Jun 2023 9 AM Updated: 15 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

விபத்தில் குடும்பத்தை இழந்து நின்ற மாணவி... நிலைமையை விவரித்த ஜூ.வி; ஆதரவு கொடுத்த மாவட்ட நிர்வாகம்

ஒட்டுமொத்தக் குடும்பத்தையும் விபத்தில் பறிகொடுத்துவிட்ட சூழலில், தன்னந்தனியாளாய் பரிதவித்த வெங்கடாசலத்தின் இளைய மகள் அமுதாவை சந்தித்து பேசி, நிலைமையை விவரித்தது ஜூ.வி.,