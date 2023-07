Published: 15 Jul 2023 11 AM Updated: 15 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

Khushbu: "பெண்ணாகப் பிறந்ததால் அப்பா வந்து பார்க்கவேயில்லை!"- கடந்த கால அனுபவங்கள் குறித்து குஷ்பு

"அரசியலில் என்னுடைய ஆசான் என்று கலைஞர் கருணாநிதி ஐயாவைத்தான் இன்று வரை குறிப்பிடுவேன். அரசியலில் எதனைப் பேச வேண்டும், எதனைப் பேசக் கூடாது, மேடை நாகரீகம் எனப் பல விஷயங்களை எனக்குக் கற்றுக் கொடுத்தவர் கலைஞர் கருணாநிதிதான்."

Features Khushbu | குஷ்பு