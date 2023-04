Published: Just Now Updated: Just Now

`முடிவான இறப்பு தேதி; மனைவிக்குப் பாதுகாப்பு’ - திட்டமிட்டு இறப்பை எதிர்கொண்ட மருத்துவர்

தான் உயிரிழக்க உள்ளத்தை அறிந்த தெலங்கானா மருத்துவர் ஒருவர், தனக்கு பிறகு குடும்பத்தினர் எந்தச் சிரமமும் படக்கூடாது என்பதற்காக அனைத்து முன் ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு இறந்த சம்பவம் அனைவரும் கலங்கச் செய்துள்ளது.