இலவச நடிப்புப் பட்டறை: "மாற்றுத்திறனாளி பாத்திரத்தில் குறைபாடு இல்லாதவர் ஏன் நடிக்க வேண்டும்?"

இந்தியா முழுவதும் நடிப்பில் ஆர்வமுள்ள 21 மாற்றுத்திறனாளிகள் 'Lights, Camera, Inclusion' என்ற இந்தப் பயிற்சிப் பட்டறையில் கலந்துகொண்டனர். Yes We Too Can (YWTC) அமைப்போடு சேர்ந்து, பூனேவின் இந்தியத் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் (FTII) மற்றும் ஆனந்தம் அறக்கட்டளை இணைந்து இந்தப் பயிற்சிப் பட்டறையை ஒருங்கிணைத்துள்ளனர். இது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பிரத்யேகமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பட்டறையாகும். கடந்த ஆண்டு செவித்திறன் சவால் உள்ளவர்களுக்கு எனச் சிறப்புப் பட்டறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.