1349/2 எனும் நான் - 1: மாஞ்சோலை உடன்படிக்கைகளும்; பிரிய முடியாத துக்கத்தில் அதன் தொழிலாளர்களும்!

தங்களின் வாழ்விடம் முன்தேதியிட்டு அழிக்கப்படப்போவதை இவர்கள் என்றல்ல, வேறு எவர் ஒருவரால் இயல்பாகக் கடந்து செல்லமுடியும்?