மாஞ்சோலை: மக்கள் கடன் வாங்கியாவது எஸ்டேட்டிலேயே இருக்க நினைத்தது ஏன்? | 1349/2 எனும் நான் | பகுதி 22

கடன் வாங்க அம்மாவுடன் நானும் பலமுறை சென்றிருக்கிறேன். 1995 மே மாதத்தில் ஒருநாள் சக தொழிலாளி ஒருவர், கடன் கொடுக்க மறுத்ததுடன், “நீங்கல்லாம் படிச்சி…’ என்று ஏளனமாகப் பேசியது பசுமரத்து ஆணியாக நினைவில் உள்ளது.