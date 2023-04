Published: 19 Apr 2023 10 AM Updated: 19 Apr 2023 10 AM

"யாசகம் பெற்ற பணத்தில் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு இருக்கை, மேஜைகள்!"- நெகிழவைக்கும் முதியவர்

”யாசகம் மூலம் கிடைத்த பணத்தில் இதுவரை 400 அரசுப் பள்ளிகளுக்கு இருக்கைகள், மேஜைகள் போன்ற வசதிகளைச் செய்து கொடுத்துள்ளேன். ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு முதல் முதலாக வந்துள்ளதால், யாசகம் மூலம் கிடைத்த ரூபாய் பத்தாயிரத்தை முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கியுள்ளேன்” - பூல்பாண்டியன்.

