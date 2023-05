Published: 16 May 2023 4 PM Updated: 16 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

பேருந்தில் பயணிக்கு திடீரென ஏற்பட்ட பிரசவ வலி... துரிதமாகச் செயல்பட்ட பெண் நடத்துனர்! நடந்தது என்ன?

``சரியான நேரத்தில் தாய் மற்றும் குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றியதில் பெண் நடத்துனரின் சேவை மிகவும் பாராட்டத்தக்கது." - KSRTC நிர்வாக இயக்குநர் ஜி.சத்திவதி