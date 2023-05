Published: 13 May 2023 5 AM Updated: 13 May 2023 5 AM

அகதி வாழ்விலிருந்து மீள கல்வி விளக்கேற்றுங்கள்... இறைஞ்சும் இலங்கைத் தமிழ் மாணவர்கள்!