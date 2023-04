Published: 10 Apr 2023 9 AM Updated: 10 Apr 2023 9 AM

தலையில் சுமக்கும் மரப்பெட்டி, தினமும் 5. கி.மீ நடைபயணம்; உடைந்துபோன வளையல்காரர்களின் வாழ்க்கை!

நூறுக்கணக்கானவங்க வியாபாரம் செஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலும், என்னோட சேர்த்து, ஒரு ஆறு, ஏழு பேர்தான் இன்னமும் இந்தப் பெட்டியைத் தூக்கிக்கிட்டு திரிஞ்சு விற்பனை செஞ்சிக்கிட்டிருக்கோம்.