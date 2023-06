Published: 16 Jun 2023 8 AM Updated: 16 Jun 2023 8 AM

`விழிகளில் அல்ல மனதில் வேண்டும் வெளிச்சம்!'- 120 குடும்பங்களின் நம்பிக்கை மனிதன் சகாய தங்கையா!

தங்களுக்கென குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளாமல் விழித்திறன் அற்ற 120 குடும்பங்களைக் குழந்தைகளாக ஏற்று தங்கள் தொழிலில் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்திலும் தன்னார்வலர்கள் கொடுக்கும் பொருட்களைப் பகிர்ந்து பலரை வாழ வைத்து வருகின்றனர்.