Published: 29 Jul 2023 9 AM Updated: 29 Jul 2023 9 AM

`எந்தப் பொருளாக இருந்தாலும் 15 நிமிடங்கள் தான்' - அசத்தும் கோவை பார்வை மாற்றுத்திறனாளி

கோவை பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சுரேஷ் மிக்ஸி, கிரைண்டர் போன்ற மின்சாதனப் பொருள்களை பழுது நீக்கி அசத்தி வருகிறார்.