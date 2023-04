Published: Just Now Updated: Just Now

`மிஸ் கூவாகம் 2023' - இறுதிப்போட்டி விழுப்புரத்தில்; திருநங்கைகள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள்!

"கூவாகம் திருவிழா நாள்களில், விழுப்புரத்தில் உள்ள விடுதிகளில் மூன்று மடங்கு கட்டணம் வசூலிப்பது ஏற்கக் கூடியதாக இல்லை. இது எங்களுக்கு மிகுந்த சங்கடத்தை தருகிறது. எனவே, விடுதி வாடகை கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்."