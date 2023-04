Published: Just Now Updated: Just Now

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்: `தந்தையைப் பார்த்து யோகா கற்ற மகள்'; சர்வதேச போட்டிகளுக்குத் தேர்வாகி அசத்தல்!

தந்தையின் தூண்டுகோலால் யோகாசனம் பயின்ற மகள் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச போட்டிகளிலும் கலந்துகொள்வதற்காக தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.