Published: Just Now Updated: Just Now

China: வெளியுறவு அமைச்சர், நடிகை, டென்னிஸ் வீராங்கனை- சீன அதிபரின் கோபம்; காணாமல் போகும் பிரபலங்கள்!

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் கோபத்தால் ஒருவர் காணாமல் போவது புதிதில்லை. சீன நடிகை ஃபேன் பிங்பிங் அவர்களில் ஒருவர். ஜாக்கி சானுக்கு அடுத்து சீனாவில் அதிகம் சம்பாதிக்கும் நட்சத்திரமாக இருந்தவர். அவர்...