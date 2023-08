Published: Just Now Updated: Just Now

இறந்த காவலர் குடும்பத்துக்கு ரூ.28,94,000 நிதி திரட்டிய உதவும் கரங்கள் அமைப்பு - குவியும் பாராட்டு!

உதவும் கரங்கள் 2003 அமைப்பின் மூலம் காவலர் முருகன் குடும்பத்திற்கு ரூ.28,94,000 மதிப்பிலான காப்பீடு பத்திரமும் வங்கி டெபாசிட்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டது.