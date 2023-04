Published: 18 Apr 2023 12 AM Updated: 18 Apr 2023 12 AM

Published: Today at 12 AM Updated: Today at 12 AM

மீசை மாதையன்: 34 ஆண்டுகள் சிறை; மைசூர் சிறையில் மயங்கி மரணித்த வீரப்பன் உறவினரின் கடைசி நிமிடங்கள்!

கடந்த 12ம் தேதி சிறையில் உள்ள தறிக்கூடத்தில் வேலை செய்துகொண்டிருந்த மீசை மாதையன் மயங்கி விழுந்துள்ளார். உடனடியாக சிறை மருத்துவர்கள் சிகிச்சையளித்துள்ளார்கள். ஆயினும் பக்கவாதத்தால் நினைவு தப்பியது.