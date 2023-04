Published: 20 Apr 2023 11 AM Updated: 20 Apr 2023 11 AM

கடலை மாவு இருக்கையில் கவலை எதற்கு! | My Vikatan

கடலைமாவு என்றாலே வாய்வு என்பது தான் பலரின் அபிப்ராயம். அது 'வாய்வு 'அல்ல ,'வாழ்வு' என்பது என் தாழ்மையான கருத்து.

