Published: Just Now Updated: Just Now

பாரம்பரியப் பாத்திரங்கள் பயன்படுத்துறது கஷ்டமா? - சில அனுபவக் குறிப்புகள் | My Vikatan

வெந்நீர் போட்டு பித்தளை பில்டரில் காஃபி பொடி மீது ஊற்றிய பின் அதே சட்டியில் தேவையான அளவு பாலை ஊற்றிக் காய்ச்சி காஃபி கலந்து ஒரு மடக்கு குடித்து விட்டால் அந்த நாள் எல்லோருக்கும் சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பித்து விடும்.