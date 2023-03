Published: 31 Mar 2023 10 AM Updated: 31 Mar 2023 10 AM

சுட சுட இட்லிக்கு ஜோடியா ஒரு அசத்தல் சாம்பார் ரெசிபி! | My Vikatan

சூடான இட்லி சப்புக் கொட்ட வைக்கும் சத்தான சாம்பார். பிறந்த குழந்தையின் மழலை சிரிப்பை போல் அற்புதமானது. சாம்பாருக்கு மிஞ்சிய ஜாம்பவான் எதுவுமில்லை. அதுவும் மணக்க மணக்க ஹோட்டல் சாம்பார் வைத்தால் கூடுதலாக இரண்டு இட்லி உள்ளே போகும்.

