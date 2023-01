ஆரோக்கியம் ஒரு பிளேட் - 44

பேக் செய்யப்பட்டு வரும் அனைத்து வகை உணவு மற்றும் குளிர்பானங்களில் FSSAI என்ற வார்த்தை இருக்கிறதா என்பதைக் கட்டாயம் பார்க்கவேண்டும். அதற்குக் கீழே லைசென்ஸ் எண்ணையும் கவனிப்பது நல்லது. பேக் செய்யப்பட்ட தண்ணீர் முதலியவற்றில் ISI முத்திரை இடப்பட்டிருக்கும். எண்ணெய், தானியங்கள், மசாலாப் பொருள்கள், தேன் ஆகியவற்றில் அக்மார்க் முத்திரை வைத்திருப்பார்கள். இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு முத்திரை பேக்கிங் உணவுகளில் நிச்சயம் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த முத்திரை எதுவுமே இல்லாத உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இது அடிப்படையான விஷயம்.

இரண்டாவது, சைவமா, அசைவமா என்று தெரிந்துகொள்வதற்கு இரண்டு வித முத்திரைகள் பாக்கெட்டுகளில் இடம்பெற்றிருக்கும். முட்டை உட்பட அசைவ உணவுகள் கொண்ட பாக்கெட்களில் பிரௌன் நிறப் புள்ளியும், சுத்த சைவமாக இருந்தால் பச்சைநிறப் புள்ளியும் இருக்கும். உங்களின் தேவையை கவனித்து வாங்க வேண்டும். இதைத்தாண்டி, ‘Fortified' என்ற முத்திரை தற்போது புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாக்கெட்டில் Fortified முத்திரை இருந்தால் அந்தப் பொருளுடன் கூடுதலாக சத்துகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று அர்த்தம். அதேபோல பாலில் Fortified முத்திரை இருந்தால், இயற்கையாகப் பாலில் இல்லாத ஒரு சத்து அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அர்த்தம்.

ஆர்கானிக் உணவுகளின் பயன்பாடு தற்போது அதிகரித்துள்ளது. இந்த உணவுகளை வாங்க அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால், ஆர்கானிக் என்ற பெயரில் விற்கப்படுபவை அனைத்தும் உண்மையில் ஆர்கானிக்தானா என்பது சந்தேகமே. இதற்காவே ‘ஜெய்விக் பாரத்' என்ற முத்திரை தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஓர் உணவுப் பொருள் ஆர்கானிக்தான் என்பதை உறுதிசெய்கிறது இந்த முத்திரை.

உணவுப் பொருள்களில் Expiry தேதியைப் பார்ப்பது நாம் வழக்கமாகப் பின்பற்றும் ஒன்று. ஆனால், தற்போது அதற்குப்பதில் ‘Best before Date' என்று அச்சிடுகிறார்கள். அதாவது, தயாரிப்புத் தேதியை அச்சிட்டு உதாரணத்துக்கு ‘Best before 9 months' என்றிருந்தால், அப்பொருள் தயாரான தேதியிலிருந்து 9 மாதங்களுக்குள் சாப்பிடுவது நல்லது என்று நாம் கணக்கிட்டுப் பயன்படுத்த வேண்டும். ‘Expiry' தேதிக்கும் ‘Best before' தேதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்றால், இருக்கிறது. கெட்டுப்போய்விடக்கூடிய பொருள்களில் இன்னும் ‘Expiry' தேதிதான் அச்சிடப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பால், இறைச்சி ஆகியவை இந்த வகைக்குள் வரும். பிற உணவுகளில் ‘Best before' என்று இருக்கும்.