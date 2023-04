Published: Just Now Updated: Just Now

`பல வருஷ கோரிக்கை இது!’ - மணப்பாறை முறுக்குக்கு புவிசார் குறியீடு; மகிழ்ச்சியில் வியாபாரிகள்

``இந்த அங்கீகாரத்தால், இத்தொழில் இன்னும் சிறப்படையும். விற்பனை அதிகரிக்கும். இந்தத் தொழிலைச் செய்பவர்களுக்கு வங்கிக் கடனுதவிகள் கிடைக்கும்.மணப்பாறை முறுக்கு என்ற பெயரைப் பயன்படுத்தி பல இடங்களில், லோக்கல் முறுக்குகள் விற்பவர்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.’’

